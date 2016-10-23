Балотелли восхитился победным голом Локателли в игре с "Ювентусом"

Бывший нападающий "Милана" Марио Балотелли выразил восхищение голом полузащитника красно-черных Мануэля Локателли, который принес команде победу в матче 9-го тура чемпионата Италии над "Ювентусом" (1:0). Взятие ворот Джанлуиджи Буффона произошло на 65-й минуте: Сусо получил мяч на фланге, грамотно отлепился от Сандру и наградил пасом Локателли, который сделал пару шагов в штрафную и с правой как закрутил в дальнюю "девятку". Мяч от перекладины, минуя выставленную руку голкипера, влетел в сетку.

Команда Винченцо Монтеллы поднялась на второе место в турнирной таблице и отстает от туринцев всего на два очка.

"Mamma mia! Какой гол! Mamma mia!", – написал на своей странице в твиттере Балотелли.