Балотелли призвал правительство Италии заняться проблемой расизма

Нападающий "Ниццы" и сборной Италии Марио Балотелли призвал министра внутренних дел страны Маттео Сальвини заняться проблемой расизма. Он намекнул на то, что некоторые сторонники правой партии Lega Nord, из которой и сам Сальвини, открыто проявляют признаки расизма.

– Сальвини говорит о некоторых вещах правильно, – цитирует Football Italia Балотелли. – Но я хотел бы обратить внимание на высказывания некоторых его сторонников. Многие не хотели бы видеть темнокожего игрока капитаном сборной. Я не могу поверить, что у людей в голове такие мысли. Это не может быть той страной, на которую я надеялся, о которой мечтал с детства. Таких людей не может быть. Эти люди разрушают веру в страну.