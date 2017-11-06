Баллардини в третий раз возглавил "Дженоа"

Итальянский специалист Давиде Баллардини вновь стал тренером "Дженоа", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

53-летний специалист уже работал в "грифонами" с 2010 по 2011 год, а также в 2013-м.

Баллардини сменил на посту наставника команды Ивана Юрича, который был отправлен в отставку после матча 12-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (0:2). "Дженоа" располагается на 18 месте в турнирной таблице.