00:13 | ФУТБОЛ — Италия

Бальде Кейта: "Не помню, когда последний раз забивал в двух матчах кряду"

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Нападающий "Лацио" Бальде Кейта после матча 7-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (3:0) выразил удовлетворение выездной победе. Сам сенегальский форвард стал автором второго гола, отличившись во второй игре кряду.

– Даже не помню, когда последний раз забивал в двух матчах подряд, – приводит Tmw слова Кейта. – Я очень рад голу, но победа команды важнее. В турнирную таблицу я не смотрю, а концентрируюсь на каждом конкретном поединке. Сейчас мы воспользуемся паузой на игры сборных, чтобы восстановить силы.

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