16:24 | ФУТБОЛ — Италия

Бакка счастлив в "Милане" и не видит смысла уходить

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Нападающий "Милана" Карлос Бакка не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia. Агент колумбийца Серхио Барила заверил, что игрок счастлив в команде и не обращает внимания на заинтересованность со стороны других клубов. 

– Он очень счастлив в "Милане", – цитирует Football Italia Барилу. – Кроме того, им доволен тренерский штаб, клуб рад, что у него есть такой игрок.

Бакка играет за итальянский клуб с 2015 года, в текущем сезоне серии А забил 6 мячей в 13 играх.

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