Бакка может продлить контракт с "Миланом"

Агент нападающего "Милана" Карлоса Бакки​ Серхио Барилья заявил, что клиент может продлить контракт с итальянским клубом. Прошлым летом СМИ писали, что футболист может покинуть стан "россонери" и продолжить карьеру в "Вест Хэме", "ПСЖ" или "Наполи".

- Цель Карлоса выигрывать с "Миланом" в ближайшие годы, поэтому он открыт к обсуждению нового контракта, - цитирует Calciomercato Барилью. - Однако давайте пока не будем об этом. Сейчас все мысли игрока направлены на футбол. Летом нам поступали многие предложения, но желания Бакки были всегда ясны для меня. Он хотел остаться в Милане. Его семья счастлива в Милане, а это главное.