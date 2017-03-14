Нападающий "Милана" Карлос Бакка дисквалифицирован на одну игру за поведение после матча 28-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:2), информирует официальный сайт серии А. После встречи форвард атаковал уходившего с поля главного рефери игры Давиде Массу.

Бакка разозлился на него за решения в концовке встречи. На третьей добавленной минуте "Милан" остался вдесятером – вторую желтую карточку получил Хосе Эрнесто Соса. А на седьмой добавленной минуте в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой со стороны Маттиа Де Шильо. Таким образом, Бакка пропустит матч серии А с "Дженоа" (18 марта).