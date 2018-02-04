Бакари Санья: "Хочу спасти "Беневенто" от вылета и завершить карьеру красиво"

Новичок "Беневенто" Бакари Санья до подписания контракта с аутсайдером итальянского чемпионата имел несколько предложений из Европы и Америки. По словам экс-защитника "Арсенала" и "Манчестер Сити", он хочет завершить свою карьеру красиво.

– В последние несколько месяцев у меня были предложения от клубов из высших лиг Англии, Франции, Испании, Турции, США, Италии, – цитирует FootballFancast.com Санья . – Однако они все не подходили мне или моей семье. В "Беневенто" перешел не из-за денег – мог выбрать любой другой клуб, предлагавший мне значительно больше. Я много лет играл в высшем уровне. Теперь я хочу спасти аутсайдера от вылета. Это было бы красивым завершением моей карьеры.

После 22 туров чемпионата Италии "Беневенто" с семью очками занимает последнее место. 34-летний Санья последние полгода провел в статусе свободного агента.