Баэбек не хочет возвращаться из "Пескары" в "ПСЖ"

Вингер "ПСЖ" Жан-Кристоф Баэбек, выступающий в этом сезоне на правах аренды за "Пескару", заявил, что хотел бы остаться в итальянской команде. 23-летний француз считает, что в Италии больше страсти, чем во Франции.

- Нет никаких проблем, если у меня будет вариант остаться в "Пескаре", - цитирует Corriere hello Sport Баэбека. - Со всеми моими проблемами со здоровьем в этом году, было важно играть с определенной непрерывностью в следующем сезоне, даже в серии B. Чувствую себя очень хорошо в Пескаре. Город очень красивый и поклонники очень приветливые. Разница по сравнению с Францией значительна. Здесь гораздо больше страсти.