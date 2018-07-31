Бадель и Корреа прибыли в Рим для прохождения медосмотра в "Лацио"

"Лацио" в Твиттере опубликовал фотографию полузащитников Милана Баделя и Хоакина Корреа, которые прибыли в Рим для прохождения медицинского осмотра. 29-летний хорват, 4 года защищиавший цвета "Фиорентины", перейдет в клуб на правах свободного агента. По данным итальянских СМИ, за 23-летний аргентинца из "Севильи" "орлята" заплатят 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бадель провел 27 матчей в составе "фиалок", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Корреа принял участие в 39 встречах за андалусийцев, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.