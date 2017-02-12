Автомобиль Луки Тони и президента "Вероны" атаковали 15 человек

Президент "Вероны" Маурицио Сетти и бывший нападающий клуба Лука Тони подверглись нападению неизвестных в преддверии матча чемпионата Италии против "Авеллино", сообщает goal.com. Экс-форвард сборной Италии ехал в автомобиле с Сетти, и внезапно их окружили 15 человек. В результате атаки одно из окон машины было разбито.

- На президенте был синий шарф, возможно, они перепутали его с обычными фанатами "Вероны" и не узнали нас, - сказал Тони. - Нас окружили 15 человек. Больше всего огрочает то, что в 20 метрах были полицейские, которые ничего не делали.

Лука Тони провел последние три сезона в "Вероне" и завершил карьеру в 2016 году в возрасте 39 лет.