Автогол Хандановича принес "Кальяри" победу над "Интером", Икарди не забил пенальти

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле уступил "Кальяри" – 1:2. Решающим стал гол, забитый вратарем черно-синих Самиром Хандановичем в свои ворота после прострела соперника. Капитан хозяев Мауро Икарди, поссорившийся накануне с группой фанатов команды, не реализовал пенальти в первом тайме.

В стартовом составе миланцев вышел экс-защитник "Зенита" Кристиан Ансальди, а у сардинцев с первых минут появился его бывший партнер по обороне сине-бело-голубых Бруну Алвеш. Подопечные Франка де Бура опустились на 12-ю строчку в таблице серии А. "Кальяри" поднялся на седьмую позицию.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Интер" – "Кальяри" – 1:2 (0:0)

Голы: Жоау Мариу, 55 (1:0). Мелькьорри, 71 (1:1). Ханданович, 85 - в свои ворота (1:2).

Нереализованный пенальти: Икарди, 26 (вратарь).

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди (Йоветич, 80), Сантон, Мурильо, Банега (Гнукури, 60), Медель, Кандрева (Эдер, 74), Жоау Мариу, Перишич, Икарди.

"Кальяри": Сторари, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане, Чеппителли, Мунари (Исла, 69), Ди Дженнаро (Барелла, 77), Падоин, Тахцидис, Мелькьорри, Сау (Боррьелло, 60).

Предупреждения: Бруну Алвеш, 24. Жоау Мариу, 27. Сау, 42. Мунари, 61. Тахцидис, 78. Барелла, 87.

Судья: Валери.

16 октября. Милан. Стадион "Сан-Сиро".

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