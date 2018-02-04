Автогол Доннарумы помог "Удинезе" сыграть вничью с "Миланом"

"Милан" на выезде сыграл вничью с "Удинезе" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Гости открыли счет благодаря точному удару Сусо. Во втором тайме вратарь "россонери" Джанлуиджи Доннарумма стал автором автогола.

Отметим, что на 68-й минуте встречи с поля был удален защитник "Милана" Давиде Калабрия.

После 23 туров "Милан" занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков. В активе "Удинезе", который располагается на 9-й строчке, 33 балла. Занимающая 6-ю позицию, которая дает право сыграть в еврокубках, "Сампдория", имеет в своем активе 38 очков.

В других матчах дня "Аталанта" дома обыграла "Кьево" (1:0), "Фиорентина" в гостях была сильнее "Болоньи", а "Кальяри" на своем поле переиграл "СПАЛ" (2:0).

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Удинезе" - "Милан" - 1:1 (0:1)

Голы: Сусо, 9 (0:1). Дж.Доннарумма, 76 - в свои ворота (1:1).

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Дзампано, Пеццелла (Видмер, 65), Стрюгер Ларсен, Бехрами (Балич, 74), Янкто, Барак, де Пауль (Макси Лопес, 68), Лазанья.

"Милан": Дж.Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура (Антонелли, 71), Хакан Чалханоглу (Борини, 79), Кессье, Сусо, Андре Силва (Калинич, 73).

Предупреждения: Стрюгер Ларсен, 33. Калабрия, 41. Данилу Ларанжейра, 85.

Удаление: Калабрия, 68.

Судья: Манганьелло.

4 февраля. Удине. Стадион Dacia Arena.

"Аталанта" - "Кьево" - 1:0 (0:0)

Гол: Манчини, 72 (1:0).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур, Толой, Манчини, Иличич (Паломино, 83), Кристанте, де Рон, Спинаццола, Фройлер, Петанья (Корнелиус, 64).

"Кьево": Соррентино, Гамберини (Инглезе, 80), Дайнелли (Цесар, 46), Бани, Ярошиньски, Бирса, Хетемай, Радованович, Джаккерини (Ригони, 64), Депаоли, Меджорини.

Предупреждение: Бани, 90+2.

Судья: Кальварезе.

4 февраля. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.

"Болонья" - "Фиорентина" - 1:2 (1:1)

Голы: Верету, 41 (0:1). Пульгар, 44 (1:1). Кьеза, 71 (1:2).

"Болонья": Миранте, Де Майо, Мбай, Хеландер, Масина, Джемаили, Поли (Авенатти, 85), Донса (Ди Франческо, 76), Пульгар, Паласио, Дестро (Орсолини, 68).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Лаурини (Бруну Гашпар, 46), Миленкович, Бадель, Бенасси, Верету, Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 68), Жил Диаш (Витор Угу, 79).

Предупреждения: Мбай, 64. Бираги, 82. Поли, 83.

Судья: Довери.

4 февраля. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Кальяри" - "СПАЛ" - 2:0 (1:0)

Голы: Чигарини, 34 (1:0). Сау, 78 (2:0).

"Кальяри": Краньо, Андреолли, Кастан, Чеппителли, Чигарини, Падоин, Жоау Педру (Ионицэ, 81), Барелла (Дессена, 88), Фараго, Фариас (Сау, 74), Паволетти.

"СПАЛ": Мерет, Фелипе, Маттьелло (Коста, 59), Ционек, Викари (Скьяттарелла, 82), Куртич, Вивиани (Палоски, 67), Грасси, Лаццари, Флоккари, Антенуччи.

Предупреждения: Маттьелло, 8. Чигарини, 9. Барелла, 17. Жоау Педру, 25. Викари, 57. Сау, 85. Кастан, 90+1.

Судья: Масса.

4 февраля. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.