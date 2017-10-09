Аурелио Де Лаурентис: "Я бы не променял Сарри на Гвардьолу"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает Маурицио Сарри идеальным наставником для своей команды. Он уверен, что с ним неаполитанцы завоюют трофеи.

– Я 13 лет президент и хочу выиграть чемпионат Италии и Лигу чемпионов, – цитирует Sky Italia Де Лаурентиса. – Хочется выиграть много трофеев. Сарри великий тренер, который вырос вместе с "Наполи". Это молодой, но зрелый тренер, который понимает инновации, несмотря на возраст. Он изучает футбол. Я бы никогда не поменял Сарри на Гвардьолу. Даже за такую же зарплату. Сарри большой профессионал, который несколько месяцев изучает каждого своего игрока.