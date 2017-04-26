Аурелио Де Лаурентис: "Воспитанный человек не перейдет в стан принципиального соперника"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис снова подверг критике нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, который во время последней встречи команд показал жест в адрес Де Лаурентиса. Аргентинец подвергается критике со стороны фанатов "Наполи" за переход в "Ювентус".

– Вы можете мне показывать пальцы, но болельщики не глупые: они все понимают, – цитирует Goal Де Лаурентиса. – Хорошо воспитанный человек не предает команду, которая позволила выйти ему на определенный уровень. Он не предаст и не перейдет в стан принципиального соперника. А в обратном нет вины президента или агента. Это вопрос культуры и ее нехватки.