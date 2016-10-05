Аурелио Де Лаурентис: "Трансфер Игуаина был не самым изящным"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в очередной подверг критике "Ювентус" за приобретение у неаполитанцев форварда Гонсало Игуаина. Также он посетовал на то, что в контракте аргентинца была прописана сумма отступных, поэтому удержать его в команде было невозможно.

- Игуаин был отличным игроком, настоящим профессионалом, - цитирует Sky Sports Де Лаурентиса. - Однако я не могу обязать человека оставаться в команде, особенно если в договоре есть цена, по которой он может быть автоматически продан. Не ожидал, что такой итальянский клуб, как "Ювентус", сделает это. Мне кажется, этот трансфер был не самым изящным.