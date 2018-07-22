Аурелио Де Лаурентис: "Сарри хотел утащить весь "Наполи" в Англию"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис критически отозвался о бывшем главном тренере клуба Маурицио Сарри. Этим летом специалист возглавил "Челси" и, по словам Де Лаурентиса, хотел увести за собой ведущих футболистов неаполитанцев.

- Сарри хотел утащить всю мою команду в Англию, - цитирует BBC ДЕ Лаурентиса. - Он хотел подписать Жоржинью, и мы отпустили его, когда я поговорил с Анчелотти, который сказал, что рассчитывает на Диавара и будет использовать Хамшика глубже.

Мне не понравилось, когда Сарри сказал, что мы оба допускали ошибки. Не думаю, что я их допускал.