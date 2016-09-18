Аурелио Де Лаурентис: "Сарри готовит "Наполи" к матчам в сто раз лучше Бенитеса"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выразил удовлетворение работой главного тренера Маурицио Сарри. 57-летний специалист возглавил южан летом 2015 года и финишировал с командой на втором месте в серии А. До этого наставником неаполитанцев был Рафаэль Бенитес.

– Сарри готовит команду к матчу в сто раз лучше, чем Бенитес, – приводит Tmw слова Де Лаурентиса. – В сто раз современнее, чем другие тренеры. Он просчитывает каждую мелочь, у него не бывает случайностей. Этот специалист чрезвычайно работоспособен. Меня беспокоит лишь количество сигарет, которые он выкуривает каждый день.