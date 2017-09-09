Аурелио Де Лаурентис: "Простили ли мы с Игуаином друг друга? Мне нечего прощать"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин должен неаполитанскому клубу. Напомним, что летом 2016 года "Наполи" продал Игуаина в "Ювентус" за 90 миллионов евро. После сделки Де Лаурентис назвал Игуаина лжецом, тогда как форвард назвал президента "Наполи" главной причиной ухода из клуба.

– Простили ли мы с Игуаином друг друга? Мне нечего прощать, – цитирует Corriere della Sera Де Лаурентиса. – Его покупка у "Реала" – это моя интуиция. В Мадриде он постоянно сидел в запасе, но я купил его за 38 миллионов евро. Он должен нашему клубу.