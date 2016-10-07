Аурелио Де Лаурентис: "Предлагал Игуаину зарплату больше, чем он получает в "Юве"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что "Атлетико" и "Арсенал" пытались заполучить форварда Гонсало Игуаина, но предложили недостаточно денег. В конечном счете аргентинец за 90 миллионов евро перебрался в "Ювентус".

- Мы получали запросы от "Арсенала" и "Атлетико" по Игуаину, но они недостаточно предложили денег, - цитирует Football Italia Де Лаурентиса. - Мы не были готовы продать его - для меня Игуаин был непродаваемым. Год назад я предложил игроку пятилетний контракт. Ему предлагали зарплату выше, чем он получает сейчас в "Ювентусе".