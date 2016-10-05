18:47 | ФУТБОЛ — Италия

Аурелио Де Лаурентис: "Наполи" предлагали 30, 40 и даже 50 миллионов фунтов за Кулибали"

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что "Челси" пытался заполучить защитника Калиду Кулибали летом, но получил отказ. Позже 25-летний сенегалец поставил подпись под новым контрактом с неаполитанцами.

- Мне предлагали 30, 35, 40, 45, 50 миллионов фунтов стерлингов за Кулибали, - цитирует Football Italia Де Лаурентиса. - Однако я сказал Антонио Конте: "Пристань находится позади меня, следуйте за мной". В последний момент, примерно за два дня до закрытия трансферного окна, я слышу что-то про предложение в размере 58 миллионов фунтов, но игрок все равно остался с нами.

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