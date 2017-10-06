Аурелио Де Лаурентис: "Надеюсь, Сарри останется в "Наполи" еще на 10 лет"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис надеется, что главный тренер Маурицио Сарри останется в команде на долгое время. Нынешний контракт итальянского специалиста, работающего с неаполитанцами с 2015 года, рассчитан до 2020 года.

- Это я хотел пригласить Сарри, хотя меня критиковали фанаты за это, - цитирует Gazzetta dello Sport Де Лаурентиса. - Я влюбился в его работу, а теперь мне он нравится еще больше. У него прекрасный дар, он остроумный, многогранный и подготовленный человек, с ним можно поговорить о многом. Надеюсь, он останется с нами, по крайней мере, еще на 10 лет. Если нет, мы найдем другого Сарри. Сейчас я беспокоюсь только о своем здоровье, потому что мне нужно много энергии для роста "Наполи".