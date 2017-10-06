Аурелио Де Лаурентис: "Мне очень нравится "Рома", поражен способностями Ди Франческо"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает "Рому" одним из главных претендентов на чемпионский титул. Также он выразил восхищение работой главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо.

- Соперники в борьбе за чемпионство? Мне очень нравится "Рома", - цитирует Gazzetta dello Sport Де Лаурентиса. - Я был поражен способностями Ди Франческо, тем как он подготовил команду, которая потеряла важных игроков летом. Такого, как Мохамед Салах, например. Однако Ди Франческо испытывает огромное давление со стороны фанатов.