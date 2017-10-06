Аурелио Де Лаурентис: "Между командами слишком большая разница, нужно уменьшить количество клубов в серии А"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в очередной раз подчеркнул, что количество команд в чемпионате Италии стоит сократить до 16. По его мнению, у многих клубов, которые выходят в серию А нет долгосрочных планов.

- Конечно, нужно уменьшить количество команд в лиге, потому что серия А не настоящая, между командами слишком большая разница, - цитирует Gazzetta dello Sport Де Лаурентиса. - Помимо этого, я не понимаю команды, которые приходят в Серию А, чтобы воспользоваться преимуществами парашютных платежей (выплаты, которые получают клубы, вылетевшие из серии А. - Прим. "СЭ") один раз. Долгосрочных планов нет.