01:30 | Футбол — Италия

Аурелио Де Лаурентис: "Какие еще препятствия придумают, чтобы остановить "Наполи"?"


Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отметил, что его команда в ближайшем будущем выиграет чемпионат страны. Руководитель надеется, что "Наполи" станет главным раздражителем Европы.

– Как же вы банальны, когда спрашиваете о чемпионстве, – цитирует Football Italia Де Лаурентиса. – Мы довольны тем, что другие команды нам завидуют. Когда все говорят, что "Наполи" играет в лучший футбол Европы – это подарок для нас.

Рано или поздно мы выиграем чемпионат. После этого мы перевернем страницу и создами команду, которая будет раздражать всех. Теперь они начали вводить ВАР, так что кто знает, какие еще препятствия будут поставлены на нашем пути, чтобы остановить нас.

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