21:53 | ФУТБОЛ — Италия

Аурелио Де Лаурентис: "Габбьядини не подходит футболу Сарри"

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий клуба Маноло Габбьядини покинет команду в ближайшее время, поскольку не отвечает игровой схеме главного тренера Маурисио Сарри. В текущем сезоне он забил 2 гола в 12 матчах чемпионата Италии.

- Габбьядини не подходит футболу Маурисио Сарри, - цитирует Football Italia Де Лаурентиса. - Это не значит, что он не в состоянии проявить себя. Просто от него требуют несколько иных вещей. Он много забивал в "Сампдории" и здесь под руководством Рафаэля Бенитеса, у которого была иная схема. 

Я думал, что его выступление в первом сезоне у Сарри было связано с проблемами со здоровьем, но это не так. Он просто не подходит для футбола Сарри. 

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