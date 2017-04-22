Аурелио Де Лаурентис: "Будущее Мертенса в "Наполи" еще не определено"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что будущее полузащитника команды Дриса Мертенса остается неопределенным. Бельгиец вел переговоры по новому контракту, но они ни к чему пока не привели.

– У Мертенса сложилась определенная семейная ситуация, поэтому он на сто процентов не уверен в своем будущем, – цитирует Football Italia Де Лаурентиса. – Мы ждем. Им интересуются другие клубы благодаря тому, что он забил много мячей в нашей команде. Но с другим тренером, с другими партнерами он вряд ли забил бы так много. В футболе нужно терпение. Никому ничего не гарантировано. Я не хочу, чтобы кто-то уходил, поэтому стараюсь сохранять игроков. Но если он захочет уйти, или мы получим сумасшедшее предложение, то отпустим человека, найдя ему замену, как это бывало ранее.