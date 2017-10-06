Аурелио Де Лаурентис: "Агент Рейны требовал трехлетний контракт"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что агент голкипера Пепе Рейны требовал трехлетний контракт для испанца. Также он отметил, что велись переговоры с Нету и Войчехом Щенсны​.

- Переговоры с Рейной застопорились, когда его агент попросил трехлетний контракт, - цитирует Gazzetta dello Sport Де Лаурентиса. - Для меня эта сделка не могла существовать. Но всегда есть возможность пересмотреть ситуацию. Я мог бы подписать Нету и Войчеха Щенсны, но ни один из них не захотел прийти и быть резервным.