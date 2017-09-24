"Аталанта" вырвала ничью в матче против "Фиорентины"

"Фиорентина" не смогла обыграть "Аталанту" на своем поле - 1:1. Федерико Кьеза вывел хозяев вперед, однако Ремо Фройлер сравнял счет уже в дополнительное время.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Фиорентина" - "Аталанта" - 1:1 (1:0)

Голы: Кьеза, 12 (1:0). Фройлер, 90+4 (1:1).

Нереализованный пенальти: Гомес (Аталанта), 62 (вратарь)

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги (Оливера, 68), Пеццела, Лаурини, Санчес, Верету, Кьеза, Теро (Эйсерик, 75), Симеоне (Бабакар, 53), Жил Диаш.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Толой (Манчини, 25), Кальдара, Кастань, Иличич (Орсолини, 71), Куртич (Корнелиус, 51), де Рон, Спинаццола, Фройлер, Гомес.

Предупреждения: Спинаццола, 13. де Рон, 30. Кьеза, 40. Бираги, 51. Манчини, 58. Кастань, 75.

Судья: Пайретто.

24 сентября. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".