"Аталанта" в меньшинстве обыграла "Наполи" благодаря дублю Кальдары

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле уступил "Аталанте" – 0:2. Дублем отметился Маттиа Кальдара. При этом гости уже на 67-й минуте остались в меньшинстве после удаления Франка Кессиэ.

"Аталанта" временно поднялась на четвертое место в таблице, обойдя "Интер", у которого есть игра в запасе. Отставание команды от идущего третьим "Наполи" сократилось до трех очков.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Наполи" – "Аталанта" – 0:2 (0:1)

Голы: Кальдара, 28 (0:1). Кальдара, 70 (0:2).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям, Максимович, Хюсай (Маджо, 79), Хамшик (Милик, 59), Зелиньски, Диавара, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Гомес (Грасси, 82), Куртич (Кристанте, 86), Спинаццола, Фройлер, Кессиэ, Петанья (Зуканович, 90+1).

Предупреждения: Хюсай, 41. Кессиэ, 64. Бериша, 77.

Удаление: Кессиэ, 67.

Судья: Чели.

25 февраля. Неаполь. Стадион "Сан Паоло".