"Аталанта" – "Торино": видеотрансляция матча в 22.00

В матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу в среду, 26 сентября, "Аталанта" принимает "Торино".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Аталанта" – "Торино" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей