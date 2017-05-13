"Аталанта" сыграла вничью с "Миланом" и завоевала путевку в Лигу Европы

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде вырвал ничью у "Аталанты" – 1:1. От поражения красно-черных спас гол Жерара Деулофеу на 88-й минуте. Этот результат гарантировал хозяевам место в Лиге Европы в следующем сезоне.

"Атланта" занимает пятую строчку в турнирной таблице. "Милан" идет шестым, отставая от "провинциалов" на шесть очков.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Аталанта" – "Милан" – 1:1 (1:0)

Голы: Конти, 44 (1:0). Деулофеу, 87 (1:1).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, А.Д.Гомес (Палоски, 90), Кристанте (Хатебур, 84), Спинаццола, Фройлер, Кессье, Петанья (Куртич, 71).

"Милан": Доннарумма, Сапата, Де Шильо (Ванджони, 90), Романьоли, Г.Гомес, Монтоливо, Куцка (Бакка, 58), Деулофеу, Пашалич (Бертолаччи, 78), Сусо, Лападула.Предупреждения: Толой, 35. Конти, 45. Сусо, 51.

Судья: Рокки.

13 мая. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри".