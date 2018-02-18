"Аталанта" сыграла вничью с "Фиорентиной"

"Аталанта" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Италии - 1:1. Голы забили Милан Бадель и Андреа Петанье. Отметим, что гости остались в конце встречи в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Никола Миленкович.

Чемпионат Италии

25-й тур

"Аталанта" – "Фиорентина" – 1:1 (1:1)

Голы: Бадель, 16 (0:1). Петанья, 45+1 (1:1).

"Аталанта": Голлини, Паломино, Кальдара, Гозенс, Кастань, Манчини (Хатебур, 75), Кристанте (Иличич, 70), де Рон, Фройлер, Гомес, Петанья (Хаас, 82).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Миленкович, Бадель, Бенасси (Дабо, 69), Верету, Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 60), Жил Диаш (Теро, 83).

Предупреждения: Бадель, 31. Бенасси, 48. Манчини, 70. Петанья, 79. Миленкович, 83. Верету, 86.

Удаление: Миленкович, 84.

Судья: Мареска.

18 февраля. Бергамо. Стадион "Атлети Азурри".