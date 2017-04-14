14:12 | ФУТБОЛ — Италия

"Аталанта" согласилась продать "Роме" своего хавбека за 28 миллионов евро

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Полузащитник "Аталанты" Франк Кессье летом может перейти в "Рому". Согласно Corriere dello Sport, римляне предложили за ивуарийца 28 миллионов евро, и "Аталанта" согласилась отпустить футболиста.

Кроме того, на правах аренды в клуб из Бергамо перейдут защитник "Ромы" Риккардо Марчиза и нападающий Марко Тумминелло.

В текущем сезоне Кессье принял участие в 25 матчах чемпионата Италии и Кубка страны, забив 7 голов и трижды ассистировав партнерам. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего африканца заинтересованы все ведущие клубы Англии, а также "Ювентус".

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