"Аталанта" согласилась продать "Роме" своего хавбека за 28 миллионов евро

Полузащитник "Аталанты" Франк Кессье летом может перейти в "Рому". Согласно Corriere dello Sport, римляне предложили за ивуарийца 28 миллионов евро, и "Аталанта" согласилась отпустить футболиста.

Кроме того, на правах аренды в клуб из Бергамо перейдут защитник "Ромы" Риккардо Марчиза и нападающий Марко Тумминелло.

В текущем сезоне Кессье принял участие в 25 матчах чемпионата Италии и Кубка страны, забив 7 голов и трижды ассистировав партнерам. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего африканца заинтересованы все ведущие клубы Англии, а также "Ювентус".