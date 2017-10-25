"Аталанта" разгромила "Верону"

"Аталанта" на своем поле обыграла "Верону" в матче 10-го тура чемпионата Италии - 3:0. По голу в этой встрече на счету Фройлера, Иличича и Куртича.

Команда из Бергамо одержала вторую победу подряд и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. На счету "Аталанты" 15 очков.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Аталанта" - "Верона" - 3:0 (0:0)

Голы: Фройлер, 50 (1:0). Иличич, 59 (2:0). Куртич, 75 (3:0).

"Аталанта": Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Кальдара, Гозенс, Иличич (Видо, 77), де Рон, Фройлер, Гомес (Орсолини, 77), Корнелиус (Куртич, 64).

"Верона": Николас, Эрто (Ли Сын У, 71), Супрен, Караччоло, Ромулу, Фоссати, Бесса, Черчи (Паццини, 64), Верде, Фарес, Кин (Дзакканьи, 80).

Судья: Мартинелли.

25 октября. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".