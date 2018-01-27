"Аталанта" разгромила "Сассуоло"

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде нанесла разгромное поражение "Сассуоло" со счетом 3:0. В составе гостей отличились защитник Андреа Мазиелло, а также полузащитники Бриан Кристанте и Ремо Фройлер.
"Аталанта" занимает седьмое место турнирной таблицы серии А, "Сассуоло" - 14-е.
Чемпионат Италии
Серия А
22-й тур
"Сассуоло" - "Аталанта" - 0:3 (0:1)
Голы: Мазиелло, 30 (0:1). Кристанте, 83 (0:2). Фройлер, 86 (0:3).
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Гольданига, Лирола, Миссироли, Данкан (Рагуза, 76), Маньянелли, Берарди, Политано (Скамакка, 90), Фальчинелли (Матри, 55).
"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Толой, Гозенс (Хатебур, 73), Кастань, Иличич, Кристанте (Манчини, 90), де Рон, Фройлер, Корнелиус (Петанья, 60).
Предупреждение: Гольданига, 68.
Удаление: Гольданига (Сассуоло), 90+7.
Судья: Валери.
27 января. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium - Citta del Tricolore.