"Аталанта" разгромила "Сассуоло"

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде нанесла разгромное поражение "Сассуоло" со счетом 3:0. В составе гостей отличились защитник Андреа Мазиелло, а также полузащитники Бриан Кристанте и Ремо Фройлер.

"Аталанта" занимает седьмое место турнирной таблицы серии А, "Сассуоло" - 14-е.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Сассуоло" - "Аталанта" - 0:3 (0:1)

Голы: Мазиелло, 30 (0:1). Кристанте, 83 (0:2). Фройлер, 86 (0:3).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Гольданига, Лирола, Миссироли, Данкан (Рагуза, 76), Маньянелли, Берарди, Политано (Скамакка, 90), Фальчинелли (Матри, 55).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Толой, Гозенс (Хатебур, 73), Кастань, Иличич, Кристанте (Манчини, 90), де Рон, Фройлер, Корнелиус (Петанья, 60).

Предупреждение: Гольданига, 68.

Удаление: Гольданига (Сассуоло), 90+7.

Судья: Валери.

27 января. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium - Citta del Tricolore.

Турнирная таблица чемпионата Италии