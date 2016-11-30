"Аталанта" разгромила "Пескару" и вышла на "Ювентус" в Кубке Италии

"Аталанта" в 4-м раунде Кубка Италии разгромила на своем поле "Пескару" со счетом 3:0. Победу команде принесли голы Раймонди, Грасси и Пешича. В 1/8 финала "Аталанта" встретится с "Ювентусом".
Кубок Италии
4-й раунд
"Аталанта" - "Пескара" - 3:0 (2:0)
Голы: Раймонди, 7 (1:0). Грасси, 29 (2:0). Пешич, 90+3 (3:0).
"Аталанта": Спортьелло, Драме, Толой, Бастони, Д`Алессандро, Раймонди, Гальярдини, Грасси (Мильяччо, 73), Фройлер (Мазиелло, 61), Пешич, Капоне (Латте Лат, 46).
"Пескара": Фьорилло, Бираги, Дьембер, Жупарич, Виттурини, Кристанте, Верре (Дзампано, 46), Бруно, Митрицэ (Манай, 24), Петтинари, Мурич (Мемушай, 59).
Предупреждения: Кристанте, 28. Бруно, 38. Раймонди, 76. Жупарич, 78.
Судья: Ла Пенна (Италия).
30 ноября. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".