21:57 | ФУТБОЛ — Италия

"Аталанта" разгромила "Пескару" и вышла на "Ювентус" в Кубке Италии

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"Аталанта" в 4-м раунде Кубка Италии разгромила на своем поле "Пескару" со счетом 3:0. Победу команде принесли голы Раймонди, Грасси и Пешича. В 1/8 финала "Аталанта" встретится с "Ювентусом".

Кубок Италии 

4-й раунд 

"Аталанта" - "Пескара" - 3:0 (2:0)

Голы: Раймонди, 7 (1:0). Грасси, 29 (2:0). Пешич, 90+3 (3:0). 

"Аталанта": Спортьелло, Драме, Толой, Бастони, Д`Алессандро, Раймонди, Гальярдини, Грасси (Мильяччо, 73), Фройлер (Мазиелло, 61), Пешич, Капоне  (Латте Лат, 46).

"Пескара": Фьорилло, Бираги, Дьембер, Жупарич, Виттурини, Кристанте, Верре (Дзампано, 46), Бруно, Митрицэ (Манай, 24), Петтинари, Мурич (Мемушай, 59).

Предупреждения: Кристанте, 28. Бруно, 38. Раймонди, 76. Жупарич, 78. 

Судья: Ла Пенна (Италия).

30 ноября. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/cup/

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