"Аталанта" разгромила "Парму" в матче 10-го тура чемпионата Италии (3:0). Защитник Джанлука Манчини отметился голом и результативной передачей.
Чемпионат Италии
Серия А
10-й тур
"Аталанта" - "Парма" - 3:0 (0:0)
Голы: Гальоло, 55 - в свои ворота (1:0). Паломино, 72 (2:0). Манчини, 80 (3:0).
"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, Манчини, Иличич, де Рон, Фройлер (Пашалич, 84), Гомес (Э.Ригони, 83), Барроу (Сапата, 65).
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Л.Ригони, Барилла (Чичиретти, 75), Штулац (Скоццарелла, 81), Чераволо, Жервинью, Силигарди (Ди Гаудио, 68).
Предупреждения: Барилла, 23. Гальоло, 61.
Судья: Абиссо.
27 октября. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".
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