"Аталанта" разгромила "Дженоа", Гомес оформил хет-трик

В матче 30-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде нанесла крупное поражение "Дженоа" – 5:0. Хет-трик оформил Алехандро Гомес, еще по мячу забили Маттиа Кальдара и Андреа Конти. Генуэзцы с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления Маурисио Пинильи.

В другом поединке "Кьево" дома уступил "Кротоне" (1:2). Решающий гол на счету Диего Фальчинелли. А "Кальяри" в гостях обыграл "Палермо" (3:1). Дубль оформил Артур Ионицэ, еще один мяч у сардинцев забил Марко Боррьелло.

"Аталанта" временно поднялась на пятое место в таблице, обойдя "Интер", у которого есть еще игра в запасе. "Кьево" остался 11-м, "Дженоа" занимает 16-ю строчку. "Кротоне" и "Палермо" по-прежнему находятся в зоне вылета.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

"Дженоа" – "Аталанта" – 0:5 (0:2)

Голы: Конти, 25 (0:1). Гомес, 32 - с пенальти (0:2). Гомес, 63 (0). Кальдара, 76 (0:4). Гомес, 83 (0:5).

"Дженоа": Рубинью, Бурдиссо, Джентилетти (Хильемарк, 46), Муньос, Иццо, Ригони, Лазович (Бегетто, 72), Лаксальт, Нтчам (Морозини, 56), Пинилья, Симеоне.

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти (Д`Алессандро, 79), Гомес (Хатебур, 83), Куртич, Спинаццола, Фройлер (Грасси, 81), Кессье, Петанья.

Предупреждения: Ригони, 26. Бурдиссо, 47. Пинилья, 60. Кессье, 74.

Удаление: Пинилья, 60.

Судья: Гавиллуччи.

2 апреля. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".

"Кьево" – "Кротоне" – 1:2 (0:0)

Голы: Феррари, 51 (0:1). Пеллиссьер, 57 (1:1). Фальчинелли, 82 (1:2).

"Кьево": Секулин, Гамберини (Сполли, 64), Дайнелли, Фрэ, Каччаторе, де Гузман, Бирса (Меджорини, 58), Радованович, Кастро, Пеллиссьер, Инглезе (Гакпе, 83).

"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Роден (Налини, 60), Капецци (Барберис, 80), Мартелла, Стоян, Тротта, Фальчинелли (Сампиризи, 87).

Предупреждения: Чеккерини, 65. Кастро, 68. Рози, 74. Радованович, 90+3.

Судья: Кальварезе.

2 апреля. Верона. Стадион "Марк Антонио Бентегоди".

"Палермо" – "Кальяри" – 1:3 (1:0)

Голы: Гонсалес, 26 (1:0). Ионицэ, 48 (1:1). Боррьелло, 58 (1:2). Ионицэ, 89 (1).

"Палермо": Фулиньяти, Рисполи, Витьелло (Шаллаи, 80), Гонсалес, Гольданига, Пеццелла, Гацци (Балог, 67), Чочев, Бруну Энрике (Ло Фасо, 88), Трайковски, Несторовски.

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане, Исла, Падоин, Ионицэ, Тахцидис, Жоау Педру (Фараго, 81), Боррьелло (Дейола, 90+3), Сау (Хан Кван Сон, 86).

Предупреждения: Гацци, 5. Исла, 16. Бруну Энрике, 75. Трайковски, 90.

Судья: Валерии.

2 апреля. Палермо. Стадион "Ренцо Барбера".