"Аталанта" подтвердила интерес "Ромы" и "Милана" к Кессье

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори подтвердил информацию о том, что полузащитником Франком Кессье интересуются "Рома" и "Милан". Сам же 20-летний хавбек хотел бы перебраться в "Челси".

- "Рома" интересуются Кессье, и мы можем принять предложение римского клуба, - цитирует Football Italia Сартори. - Тем не менее, пока нет ничего конкретного. Его также хочет подписать "Милан", но от россонери пока не поступало конкретных предложений. Сам же игрок хочет дождаться конца сезона, чтобы принять решение, отчасти потому, что его привлекает Англия и "Челси".