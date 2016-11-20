"Аталанта" победила "Рому"

"Аталанта" в матче 13-го тура чемпионата Италии победила "Рому" со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте с пенальти забил Франк Кессиэ.

"Рома" пока сохраняет второе место в турнирной таблице, однако может пропустить вперед себя "Милан", которому сегодня предстоит игра с "Интером".

"Аталанта" расположилась на 5-м месте.

Чемпионат Италии

Серия A

13-й тур

"Аталанта" - "Рома" - 2:1 (0:1)

Голы: Перотти, 40 - с пенальти (0:1). Кальдара, 62 (1:1). Кессиэ, 90 - с пенальти (2:1).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло (Д`Алессандро, 50), Зуканович, Толой, Кальдара, Гомес (Раймонди, 90+3), Куртич (Фройлер, 58), Гальярдини, Спинаццола, Кессиэ, Петанья.

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруну Перес, Де Росси, Стротман, Наингголан (Итурбе, 86), Джеко, Перотти (Паредес, 73), Салах (Эль-Шаарави, 58).

Предупреждения: Толой, 39. Стротман, 53. Джеко, 90.

Судья: Рокки.

20 ноября. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.