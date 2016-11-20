"Аталанта" победила "Рому"

"Аталанта" в матче 13-го тура чемпионата Италии победила "Рому" со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте с пенальти забил Франк Кессиэ.
"Рома" пока сохраняет второе место в турнирной таблице, однако может пропустить вперед себя "Милан", которому сегодня предстоит игра с "Интером".
"Аталанта" расположилась на 5-м месте.
Чемпионат Италии
Серия A
13-й тур
"Аталанта" - "Рома" - 2:1 (0:1)
Голы: Перотти, 40 - с пенальти (0:1). Кальдара, 62 (1:1). Кессиэ, 90 - с пенальти (2:1).
"Аталанта": Бериша, Мазиелло (Д`Алессандро, 50), Зуканович, Толой, Кальдара, Гомес (Раймонди, 90+3), Куртич (Фройлер, 58), Гальярдини, Спинаццола, Кессиэ, Петанья.
"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруну Перес, Де Росси, Стротман, Наингголан (Итурбе, 86), Джеко, Перотти (Паредес, 73), Салах (Эль-Шаарави, 58).
Предупреждения: Толой, 39. Стротман, 53. Джеко, 90.
Судья: Рокки.
20 ноября. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/