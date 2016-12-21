"Аталанта" одержала волевую победу над "Эмполи"

"Аталанта" в матче 18-го утра чемпионата Италии обыграла "Эмполи" со счетом 2:1. Победный гол на 90+4-й минуте встречи забил Марко Д'Алессандро.



"Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице серии А. "Эмполи" располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Аталанта" – "Эмполи" – 2:1 (0:0)

Голы: Мчедлидзе, 51 (0:1). Кессиэ, 74 (1:1). Д`Алессандро, 90+4 (2:1).

"Аталанта": Спортьелло, Мазиелло, Зуканович, Толой, Конти (Д`Алессандро, 57), Гомес, Куртич (Кессиэ, 46), Гальярдини, Спинаццола, Фройлер, Петанья (Пешич, 72).

"Эмполи": Скорупски, Беллуши, Коста (Весели, 17), Чосич, Димарко, Бюхель, Кроче, Диуссе, Тельо, Мчедлидзе (Джилардино, 73), Марилунго (Пуччарелли, 67).

Предупреждения: Бюхель, 17. Марилунго, 22. Куртич, 38. Гомес, 53. Диуссе, 82. Скорупски, 90. Д`Алессандро, 90.

Судья: Фаббри.

20 декабря. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.