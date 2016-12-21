"Аталанта" одержала волевую победу над "Эмполи"

"Аталанта" в матче 18-го утра чемпионата Италии обыграла "Эмполи" со счетом 2:1. Победный гол на 90+4-й минуте встречи забил Марко Д'Алессандро.
"Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице серии А. "Эмполи" располагается на 17-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
"Аталанта" – "Эмполи" – 2:1 (0:0)
Голы: Мчедлидзе, 51 (0:1). Кессиэ, 74 (1:1). Д`Алессандро, 90+4 (2:1).
"Аталанта": Спортьелло, Мазиелло, Зуканович, Толой, Конти (Д`Алессандро, 57), Гомес, Куртич (Кессиэ, 46), Гальярдини, Спинаццола, Фройлер, Петанья (Пешич, 72).
"Эмполи": Скорупски, Беллуши, Коста (Весели, 17), Чосич, Димарко, Бюхель, Кроче, Диуссе, Тельо, Мчедлидзе (Джилардино, 73), Марилунго (Пуччарелли, 67).
Предупреждения: Бюхель, 17. Марилунго, 22. Куртич, 38. Гомес, 53. Диуссе, 82. Скорупски, 90. Д`Алессандро, 90.
Судья: Фаббри.
20 декабря. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/