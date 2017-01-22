"Аталанта" обыграла "Сампдорию" и обошла "Милан"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле одолела "Сампдорию" – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Алехандро Гомес. Для его команды победа стала третьей в четырех последних играх серии А.

Этот успех позволил "Аталанте" подняться на шестую строчку в таблице, обойдя "Милан". Правда, у красно-черных есть еще игра в запасе. Безвыигрышная серия "Сампдории" в чемпионате достигла шести встреч. Генуэзцы опустились на 16-ю позицию.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Аталанта" – "Самдория" – 1:0 (0:0)

Гол: Гомес, 55 - с пенальти.

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Кальдара, Конти (Зуканович, 61), Бастони, Гомес (Толой, 88), Куртич, Спинаццола, Фройлер, Мелегони (Грасси, 46), Петанья.

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Павлович, Педру Перейра, Шкриньяр, Прат (Джуричич, 51), Фернандеш (Будимир, 83), Линетти (Муриэль, 58), Торрейра, Квальярелла, Шик.

Предупреждения: Педру Перейра, 28. Куртич, 74. Джуричич, 81. Шкриньяр, 89.

Судья: Риццоли.

22 января. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.