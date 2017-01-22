"Аталанта" обыграла "Сампдорию" и обошла "Милан"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле одолела "Сампдорию" – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Алехандро Гомес. Для его команды победа стала третьей в четырех последних играх серии А.
Этот успех позволил "Аталанте" подняться на шестую строчку в таблице, обойдя "Милан". Правда, у красно-черных есть еще игра в запасе. Безвыигрышная серия "Сампдории" в чемпионате достигла шести встреч. Генуэзцы опустились на 16-ю позицию.
Чемпионат Италии
Серия А
21-й тур
"Аталанта" – "Самдория" – 1:0 (0:0)
Гол: Гомес, 55 - с пенальти.
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Кальдара, Конти (Зуканович, 61), Бастони, Гомес (Толой, 88), Куртич, Спинаццола, Фройлер, Мелегони (Грасси, 46), Петанья.
"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Павлович, Педру Перейра, Шкриньяр, Прат (Джуричич, 51), Фернандеш (Будимир, 83), Линетти (Муриэль, 58), Торрейра, Квальярелла, Шик.
Предупреждения: Педру Перейра, 28. Куртич, 74. Джуричич, 81. Шкриньяр, 89.
Судья: Риццоли.
22 января. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.
GOAL Papu Gomez!! Atalanta 1-0 Sampdoria pic.twitter.com/iXQduJblhL– Serie A News (@TransfersCalcio) 22 января 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/