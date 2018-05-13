"Аталанта" лишила "Милан" шанса досрочно обеспечить место в квалификации Лиги Европы

"Милан" на выезде в матче 37-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Аталантой" (1:1). На мяч полузащитника гостей Франка Кессье хозяева поля ответили точным ударом Андреа Мазиелло.

На 64-й минуте встречи за две желтые карточки с поля был удален защитник хозяев Рафаэл Толой, спустя 11 минут прямую красную карточку получил полузащитник гостей Риккардо Монтоливо.

Отметим, перед этой встречей "Милан" занимал шестое место (60 очков после 36 игр), а "Аталанта" располагалась на седьмой позиции (59, 36). После этой ничьей команда Дженнаро Гаттузо продолжает лидировать в борьбе за итоговое шестое место, дающее право сыграть во 2-м отборочном раунде Лиги Европы в сезоне-2018/19.

В 38-м туре "Милан" дома сыграет с "Фиорентиной", а "Аталанта" на выезде встретится с "Кальяри".

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Аталанта" – "Милан" – 1:1 (0:0)

Голы: Кессье, 60 (0:1). Мазиелло, 90+1 (1:1).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Гозенс, Кастань (Хатебур, 79), Кристанте (Хаас, 69), де Рон, Фройлер, А.Д.Гомес, Барроу (Иличич, 55).

"Милан": Дж.Доннарумма, Абате, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Билья (Монтоливо, 46), Бонавентура (Борини, 83), Хакан Чалханоглу, Кессье, Калинич, Сусо (Локателли, 78).

Предупреждения: Мазиелло, 13. Абате, 17. де Рон, 28. Калинич, 32. Толой, 64. Хакан Чалханоглу, 66. Романьоли, 69. Гозенс, 73. Иличич, 86. Борини, 87. Дж.Доннарумма, 90.

Удаления: Толой, 64. Монтоливо, 75.

Судья: Гвида.

13 мая. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.

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