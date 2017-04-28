"Аталанта" и "Ювентус" сыграли вничью

"Аталанта" и "Ювентус" в матче 34-го тура чемпионата Италии победителя не выявили – 2:2.

Хозяева вышли вперед после точного удара Андреа Конти. Счет стал равным после того, как в свои ворота забил Леонардо Спинаццола. Защитник Дани Алвес на 83-й минуте вывел "Ювентус" вперед, однако на 89-й минуте Ремо Фройлер принес "Аталанте" ничью.

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице. "Аталанта" занимает пятое место.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Аталанта" – "Ювентус" – 2:2 (1:0)

Голы: Конти, 45 (1:0). Спинаццола, 50 – в свои ворота (1:1). Дани Алвес, 83 (1:2). Фройлер, 89 (2:2).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур, Толой, Кальдара, Конти, Гомес, Куртич (Кессье, 66), Кристанте, Спинаццола (Петанья, 85), Фройлер.

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Дани Алвес (Барцальи, 87), Бонуччи, Сандру, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Лихтштайнер, 79), Игуаин, Манджукич, Дибала (Лемина, 88).

Предупреждения: Фройлер, 49. Куадрадо, 75. Конти, 80. Дани Алвес, 84. Гомес, 85.

Судья: Гвида.

28 апреля. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.