"Аталанта" и "Сассуоло" победителя не выявили

"Аталанта" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с "Сассуоло" - 1:1. На гол Лоренцо Пеллегрини хозяева ответили мячом Бриана Кристанте.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

"Аталанта" - "Сассуоло" - 1:1 (0:1)

Голы: Пеллегрини, 36 (0:1). Кристанте, 73 (1:1).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти (Мунье, 70), Гомес, Куртич (Д`Алессандро, 55), Кристанте, Спинаццола (Грасси, 46), Фройлер, Петанья.

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Ачерби, Делль`Орко, Аджапонг, Миссироли, Пеллегрини, Сенси (Данкан, 63), Дефрель (Политано, 35), Рагуза (Пелузо, 80), Берарди.

Предупреждения: Кристанте, 27. Петанья, 29. Каннаваро, 77. Гомес, 81. Миссироли, 90. Данкан, 90+2. Берарди, 90+5.

Судья: Риццоли.

8 апреля. Бергамо. Atleti Azzurri D'Italia.