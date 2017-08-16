Асамоа заработает 12 миллионов евро за 4 года в "Галатасарае"

Полузащитник "Ювентуса" Квадво Асамоа в ближайшее время может стать игроком "Галатасарая", утверждает Gianlucadimarzio.com. Хавбек согласовал условия контракт с турецким клубом. Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года, а его заработная плата составит 3 миллиона евро за сезон.

При этом стамбульцы не договорились о трансфере с руководством "Старой синьоры". Предполагается, что туринцы не будут удерживать 28-летнего ганца, когда оформят переход полузащитника Леонардо Спинаццолы, выступающего за "Аталанту".