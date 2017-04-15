Артем Федецкий: "Ведем переговоры с "Торино"

Защитник "Дармштадта" Артем Федецкий подтвердил информацию об интересе к нему со стороны "Торино". По его словам, до конкретики пока не дошло, но с представителями итальянского клуба разговор был.

- Не знаю, как информация могла так быстро просочиться, - приводит "Футбол 24" слова Федецкого. - Я сам был в шоке, когда это прочитал – честно. Ведь практически никому не разглашал. Да, сейчас конкретика есть от "Торино". Ну как конкретика – обращались представители клуба.

Что касается немецких клубов – пока только идут разговоры. Один нюанс – перейду в "Торино" при условии, если там останется Джо Харт. Чтобы спокойнее за ворота было. Конечно, это шутка. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.