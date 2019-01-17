"Арсенал" хочет приобрести Дзаньоло

"Арсенал" желает заполучить полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, информирует Gazzetta dello Sport.

Согласно данным, которыми располагает издание, главный тренер "канониров" Унаи Эмери уже встречался с агентом игрока. Но "Рома" хочет сохранить 19-летнего атакующего хавбека у себя и продлить с ним контракт до 2024 года.

Дзаньоло стал четвертым игроком в истории итальянского футбола, который был вызван в национальную сборную до того, как он дебютировал в серии А. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах за "Рому", в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.