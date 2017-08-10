Арриго Сакки: "Ювентус" играет в атаке лишь 15 минут в матче"

Известный итальянский тренер Арриго Сакки подчеркнул, что ему симпатизирует атакующая игра "Ювентуса". При этом специалист отметил, что большинство времени туринцы проводят в атаке, что его удивляет.

- Доминирующие клубы всегда побеждали в Лиге чемпионов, - приводит Mediaset Premium слова Сакки. - Мне нравится "Ювентус", когда они берут на себя инициативу. Но они играют в таком стиле лишь 15 минут, а потом защищаются и ищут свой шанс в контратаке. Туринцы не исползуют большую часть своего атакующего потенциала. Мне бы хотелось спросить об этом у Аллегри.